Moradora de Planaltina recebe caminhão de prêmios do Record nas Cidades

Vitória Paula da Silva ganhou o sorteio do caminhão de prêmios durante a edição especial do Record nas Cidades, em celebração aos 65 anos de Brasília . A moradora de Planaltina recebeu móveis, eletrodomésticos e cerca de R$ 3 mil em compras. "Que bom que eu fui a felizarda da vez, no aniversário de Brasília. Que horna", comemorou Vitória.



