Moradora de São Sebastião (DF) recebe prêmios do RECORD nas Cidades
Zelite Magalhães recebeu prêmios em evento da emissora na Cidade Estrutural (DF)
Zelite Magalhães Silva, moradora de São Sebastião (DF), foi a ganhadora do evento RECORD nas Cidades, realizado na Cidade Estrutural (DF). Ela foi premiada com quase R$ 5 mil em compras, incluindo itens de bazar, perfumaria, e eletrodomésticos. Dona Zelite expressou sua felicidade e revelou seus planos de empreender. O próximo evento está programado para o dia 30, no Recanto das Emas.
