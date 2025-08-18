Moradora de São Sebastião (DF) recebe prêmios do RECORD nas Cidades

Zelite Magalhães Silva, moradora de São Sebastião (DF), foi a ganhadora do evento RECORD nas Cidades, realizado na Cidade Estrutural (DF). Ela foi premiada com quase R$ 5 mil em compras, incluindo itens de bazar, perfumaria, e eletrodomésticos. Dona Zelite expressou sua felicidade e revelou seus planos de empreender. O próximo evento está programado para o dia 30, no Recanto das Emas.



