Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Moradora de São Sebastião (DF) recebe prêmios do RECORD nas Cidades

Zelite Magalhães recebeu prêmios em evento da emissora na Cidade Estrutural (DF)

Balanço Geral DF|Do R7

Zelite Magalhães Silva, moradora de São Sebastião (DF), foi a ganhadora do evento RECORD nas Cidades, realizado na Cidade Estrutural (DF). Ela foi premiada com quase R$ 5 mil em compras, incluindo itens de bazar, perfumaria, e eletrodomésticos. Dona Zelite expressou sua felicidade e revelou seus planos de empreender. O próximo evento está programado para o dia 30, no Recanto das Emas.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • PlayPlus
  • Recanto das Emas
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.