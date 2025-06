Moradores da Asa Norte(DF) enfrentam desafios com calçadas danificadas

Moradores da Asa Norte (DF) enfrentam desafios diários com calçadas danificadas, que têm causado quedas frequentes, especialmente entre idosos. Dentre eles, Dona Maria Conceição, de 82 anos, sofreu uma queda que danificou sua prótese no joelho, exemplificando o risco contínuo ao qual a comunidade está exposta.



Silvia, residente local, relatou que outra idosa sofreu múltiplas fraturas após cair em uma dessas calçadas. Apesar dos apelos da população, a administração do plano piloto indicou que a responsabilidade pelas reformas é da Novacap, que já iniciou o planejamento para reparos. A comunidade aguarda agora o cronograma oficial para execução das obras, esperando por soluções rápidas.



