Moradores de Ceilândia relatam chuva de granizo em meio ao calor

O fim de semana no Distrito Federal foi marcado por altas temperaturas e moradores de Ceilândia relataram uma chuva de granizo, que surpreendeu a comunidade. As pedras de gelo foram vistas nos telhados das casas. Apesar da intensidade da chuva, ela não durou muito tempo. O alerta para tempestades foi removido, mas há possibilidade de chuvas isoladas com temperaturas variando entre 19 e 30 graus.