Moradores de Novo Gama (GO) sofrem com ruas em estado crítico

No bairro Boa Vista 1, em Novo Gama, Goiás, moradores enfrentam sérios problemas devido ao estado precário das ruas. Trechos intransitáveis por causa de grandes buracos dificultam a passagem de veículos e pedestres.



O líder comunitário Everton relatou um incidente em que uma moto ficou presa em um buraco. A obra para a instalação de bloquetes, com custo estimado em R$ 9 milhões, foi iniciada mas não concluída, deixando apenas 200 metros finalizados. Isso tem gerado dificuldades para a prestação de serviços essenciais, como socorro e coleta de lixo.



Dona Zefinha, residente local, sofreu uma queda ao tentar atravessar a rua danificada. Além disso, moradores estão preocupados com a chegada da taxa de lixo, enquanto o lixo permanece acumulado nas vias. A situação compromete a segurança e a qualidade de vida dos habitantes.



