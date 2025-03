Moradores de São Sebastião reclamam e buraco é tapado para evitar riscos à segurança

Um buraco na avenida principal de São Sebastião, que já ultrapassava um metro de profundidade, estava sendo motivo de preocupação para os moradores. O colapso do asfalto, agravado pelas chuvas, comprometeu o trânsito no sentido Plano Piloto. Em resposta, uma equipe iniciou os reparos no local, próximo à boca de lobo. Os trabalhos, executados pelo GDF, buscam solucionar definitivamente o problema.



