Moradores de Valparaíso (GO) denunciam lixão a céu aberto e cobram solução

Na Vila Guaíra, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, moradores convivem com um lixão a céu aberto que se transforma em depósito irregular de entulhos, restos de construção e móveis velhos. Segundo os relatos, a área é limpa apenas uma vez por ano, o que agrava os riscos à saúde pública.



Henrique, morador da região, critica a falta de retorno dos serviços de limpeza, mesmo com a cobrança da taxa na conta de água. Já Reginaldo, outro residente, alerta para a presença constante de ratos, escorpiões e até cobras no local. A comunidade cobra providências urgentes, tanto para a remoção do lixão quanto para melhorias na infraestrutura da região.



