Moradores do Recanto das Emas (DF) enfrentam problemas com lixo e saúde pública

Moradores do Recanto das Emas (DF) estão convivendo com lixo espalhado por várias ruas há meses, próximo a um parque local. A sujeira atrai animais como ratos, cobras e escorpiões, gerando riscos à saúde. Na quadra 508, o descarte afeta uma nascente.



A administração regional realizou uma limpeza e planeja revitalizar a ciclovia afetada pela erosão. Descarte irregular de lixo é crime ambiental, com multas que podem chegar a R$ 27 mil. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 162 ou pelo site do GDF.



