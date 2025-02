Moradores do Varjão reclamam do acúmulo de lixo após retirada de containers de ruas

Os moradores do Varjão, no Distrito Federal reclamaram do acúmulo de lixo após a retirada de containers de ruas da região. Apesar da coleta de resíduos ocorrer regularmente às segundas, quartas e sextas-feiras, a colaboração dos moradores é essencial para a efetividade do serviço. Um morador destacou a falta de educação como um fator que contribui para o problema, mencionando que algumas pessoas espalham lixo. Em áreas como as quadras 7 e 9, a situação persiste, reforçando a necessidade de um maior comprometimento da comunidade para manter a cidade limpa.