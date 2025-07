Moradores incendeiam pneus contra derrubadas em área irregular do Sol Nascente (DF)

No Sol Nascente (DF), moradores erguem barricadas em reação à operação de demolição liderada pelo DF Legal, com o suporte da Polícia Militar. As demolições visam desfazer parcelamentos irregulares nas proximidades das bacias de contenção.



A operação ocorre no período seco para mitigar riscos de inundações. Barricadas foram erguidas e confrontos intensos aconteceram entre os residentes e as forças policiais. A ação, requisitada pelo Ministério Público, visa reduzir riscos à segurança dos moradores locais.



