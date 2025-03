Moradores reclamam de barulhos excessivos de obra em Samambaia Sul (DF)

Moradores de um prédio em Samambaia Sul (DF) estão enfrentando barulho constante devido à construção de um edifício residencial. O ruído começa às 7h e se prolonga até a madrugada, afetando o descanso dos residentes. Segundo uma das moradoras, a situação se torna insuportável, especialmente após um dia de trabalho.



Outro morador relata dificuldades em trabalhar de casa devido ao barulho incessante. Além disso, os residentes enfrentam falta de privacidade, com operários observando o interior dos apartamentos. A Polícia Militar contabiliza milhares de ocorrências de perturbação do sossego por ano, com essas práticas se estendendo a outras áreas do Distrito Federal.



A empresa responsável pela obra alega que o barulho foi um incidente isolado devido a um serviço de concretagem, e afirma seguir normas do setor. No entanto, moradores afirmam que o incômodo persiste, e que a empresa precisa tomar medidas mais efetivas para diminuir o impacto.



