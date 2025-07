Moradores relatam dificuldades com fechamento de restaurantes comunitários no DF

Os restaurantes comunitários de São Sebastião e do Paranoá estão temporariamente fechados para manutenção após 20 anos sem melhorias estruturais. Os moradores expressaram preocupação, pois dependem dos locais para refeições acessíveis, que custam apenas R$ 0,50 para café da manhã e R$ 1 para o almoço.



Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, o restaurante do Paranoá será reaberto até setembro e o de São Sebastião em até 90 dias. Enquanto isso, a população do Paranoá pode buscar alternativas no restaurante do Itapoã, mas os moradores de São Sebastião não têm opções próximas e enfrentam dificuldades sem comunicação prévia sobre o fechamento.



