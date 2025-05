Motociclista fica gravemente ferida após parar debaixo de caminhão em acidente no DF

Um grave acidente envolvendo um caminhão, um carro e duas motocicletas deixou uma mulher em estado grave na manhã desta sexta-feira (30), na Epia Sul, em Brasília. Durante a colisão, a motociclista foi atingida e acabou ficando debaixo do caminhão. Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Base.



O acidente causou grande impacto no trânsito da região, com apenas uma faixa da via liberada para a passagem de veículos. Equipes da Polícia Militar e dos Bombeiros atuaram no local para prestar socorro às vítimas e controlar o tráfego.



