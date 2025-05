Motociclista sofre parada cardíaca após se enrolar em fios de poste no DF

Um caminhão derrubou um poste de energia na via Estrutural, próximo a Vicente Pires (DF). Uma câmera de segurança registrou o momento da colisão, mas a imagem foi interrompida devido à falta de energia. Um motociclista de 37 anos sofreu um acidente grave ao entrar em contato com os fios elétricos, resultando em parada cardíaca. Ele foi reanimado depois de 30 minutos de manobras e levado ao hospital. A empresa Neoenergia está colaborando com as investigações e já trabalha na reconstrução da infraestrutura elétrica.



