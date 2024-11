Motorista de caminhonete perde controle e derruba poste de iluminação

Um motorista de uma caminhonete perdeu o controle do veículo e bateu em poste de iluminação, em uma área próxima ao Autódromo Nelson Piquet e ao depósito do Detran (Departamento de Trânsito), na Asa Norte. Homens da Polícia do Exército fizeram a sinalização, e o Detran fez a segurança do local. O acidente aconteceu em uma área após uma curva, e a estrutura ficou completamente destruída. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.