Motorista embriagado colide contra poste e derruba estrutura em calçada de Ceilândia (DF)

Os moradores de Ceilândia, no Distrito Federal, estão preocupados com a obstrução de uma calçada por um poste que caiu após ser atingido por um carro próximo à Praça do Eucalipto. O incidente aconteceu na noite do último sábado (29).



O motorista, que dirigia sem carteira de habilitação e sob efeito de álcool, foi detido em flagrante. Até o momento, não houve resposta da administração local sobre a retirada do poste, aumentando a preocupação dos moradores em relação à segurança na área.



