Motorista embriagado é preso após causar acidente que matou condutor em Goiás

Um acidente ocorreu na BR-414 em Corumbá de Goiás, a cerca de 130 quilômetros de Brasília, resultando na morte de um homem de 59 anos. O motorista do veículo, que dirigia sob efeito de álcool com concentração de 0,84 miligramas por litro no sangue, invadiu a contramão e colidiu frontalmente.



A passageira foi socorrida com ferimentos graves, mas o motorista não resistiu e morreu no local. O condutor que causou o acidente não sofreu ferimentos e foi preso pela polícia em Anápolis (GO). Testemunhas expressaram indignação com o ocorrido e alertaram sobre os perigos de dirigir embriagado.



