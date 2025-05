Motorista embriagado é preso após fugir de acidente sem prestar socorro no DF

Um motorista embriagado foi preso após se envolver em um acidente com um motociclista na BR-070, em Ceilândia (DF). Ele fugiu sem prestar socorro, percorrendo 16 km até abandonar o carro em um canteiro da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal encontrou o carro, enquanto a Polícia Militar prendeu o homem que caminhava visivelmente bêbado às margens da via.



