Motorista morre ao bater carro de frente com caminhão em Cocalzinho de Goiás

Um acidente na BR-414 em Cocalzinho de Goiás resultou na morte de um motorista de 40 anos. O veículo seguia para Corumbá enquanto o caminhão trafegava no sentido oposto. Informações preliminares indicam que o carro invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão. O condutor do caminhão, de 41 anos, não sofreu ferimentos e teve teste do bafômetro negativo. A investigação continua.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!