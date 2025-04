Motorista perde controle de caminhão e colide em parada de ônibus no DF

Na via Estrutural, no Distrito Federal, um caminhão que transportava entulhos para o SLU (Serviço de Limpeza Urbana) perdeu o controle e atingiu uma parada de ônibus. O acidente ocorreu por volta das 12h desta terça-feira (8). O motorista, de 56 anos, foi levado ao hospital, mas não sofreu ferimentos graves. Felizmente, a parada estava vazia no momento do impacto. A Polícia Militar precisou interditar parcialmente a pista.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!