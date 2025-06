Motorista processa GDF após tartaruga de sinalização atingir carro na Epig

Um motorista processou o GDF (Governo do Distrito Federal) e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) após uma tartaruga de sinalização se soltar e danificar seu carro na Epig (Estrada Parque Indústrias Gráficas), em março deste ano. Ele pede quase R$ 3.000 por danos materiais e R$ 5.000 por danos morais.



A Procuradoria do GDF alega que o outro veículo envolvido é o responsável, pois estava em uma faixa exclusiva. Além disso, afirma que ambos os carros estavam acima da velocidade permitida. O motorista contesta, dizendo que a tartaruga não estava fixada corretamente, tornando o percurso perigoso, especialmente por se tratar de um trecho em obras.



