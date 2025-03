Motorista que invadiu comércio com carro em Ceilândia (DF) usava tornozeleira eletrônica

Câmeras de segurança flagraram momento em que um motorista de 19 anos, sem habilitação, invadiu um comércio e uma casa em Ceilândia (DF). Ela usava uma tornozeleira eletrônica com um bloqueador de sinal. No veículo, foram encontradas roupas com alarme, sugerindo furto, e outros menores de idade estavam envolvidos. Ninguém se feriu e a polícia está investigando o caso.



