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R7 Brasília

Motorista realiza manobras perigosas em Samambaia (DF), gerando preocupação entre moradores

Moradores de Samambaia Norte denunciam motorista que faz manobras arriscadas em área residencial

Balanço Geral DF|Do R7

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Um motorista foi flagrado realizando manobras perigosas na área comercial de Samambaia Norte (DF). Moradores registraram as ações e relataram a proximidade com outros veículos e um posto de gasolina. A Polícia Militar informou que tais atos configuram infração gravíssima segundo o Código de Trânsito Brasileiro. O tenente Jean Guilherme destacou a importância da denúncia imediata para coibir essas práticas e alertou sobre operações durante eventos festivos como a Copa do Mundo.

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