Motorista realiza manobras perigosas em Samambaia (DF), gerando preocupação entre moradores

Um motorista foi flagrado realizando manobras perigosas na área comercial de Samambaia Norte (DF). Moradores registraram as ações e relataram a proximidade com outros veículos e um posto de gasolina. A Polícia Militar informou que tais atos configuram infração gravíssima segundo o Código de Trânsito Brasileiro. O tenente Jean Guilherme destacou a importância da denúncia imediata para coibir essas práticas e alertou sobre operações durante eventos festivos como a Copa do Mundo.