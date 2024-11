Motorista sofre traumatismo cranioencefálico e corte no pescoço em acidente de trânsito

Um motorista de 23 anos ficou gravemente ferido depois de um acidente de trânsito envolvendo dois carros no Pistão Sul, em Taguatinga (DF). Ele teve traumatismo cranioencefálico e um corte profundo no pescoço e foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia. O acidente aconteceu na noite dessa quinta-feira (7). A condutora do outro veículo não se feriu, mas a passageira foi atendida pelos Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e encaminhada para um hospital particular da região.