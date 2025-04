Motorista suspeito de matar motociclista e fugir teria passado madrugada em bar no DF

Daniel Henrique da Silva, de 41 anos, foi indiciado por homicídio qualificado pela morte da motociclista Maria Núbia dos Santos, de 46 anos. O acidente aconteceu na última terça-feira (15), na quadra 104 do Noroeste, em Brasília, e foi capturado por câmeras de segurança. Após a colisão, Daniel fugiu sem prestar socorro e escondeu o veículo na garagem de seu condomínio.



Segundo a polícia, o homem teria passado a madrugada em um bar, ficando no comércio das 21h às 4h do dia do acidente. O carro foi apreendido pela polícia, que investiga o caso com a ajuda de testemunhas. Maria Núbia estava a caminho do trabalho e deixa marido e dois filhos. Um advogado criminalista destacou que houve omissão de socorro, já que Daniel saiu do carro, viu o acidente e ainda assim não ajudou a vítima. Ele pode enfrentar uma pena de 6 a 20 anos se for condenado por homicídio doloso eventual.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!