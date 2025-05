Motoristas alegam multas injustas e criticam funcionamento dos radares na BR-040

Motoristas que circulam pela BR-040, no trecho entre Luziânia e Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, estão enfrentando problemas com multas de trânsito que consideram injustas. Romário Domingos, um influenciador digital, recebeu cinco multas em menos de 15 dias e acredita que todas são incorretas. Ele compartilhou sua experiência nas redes sociais, onde obteve mais de 800 comentários de pessoas com relatos semelhantes.



Alguns motoristas afirmam ter recebido até 20 multas. As principais críticas são sobre a precisão dos radares e a curta distância entre eles. O Procon de Goiás afirmou não ter competência para intervir, enquanto o Denit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) garante que os radares estão funcionando conforme as normas. Romário planeja recorrer judicialmente para cancelar as multas. "Estou pensando em recorrer porque a quantidade de multas é muito alta e posso perder minha habilitação", afirmou ele.



