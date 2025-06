MP pede bloqueio de R$ 12 mi de gestora de lixão em Padre Bernardo (GO)

Um lixão em Padre Bernardo, Entorno do DF, desabou, contaminando um córrego próximo. O Ministério Público Federal e o de Goiás solicitaram a interdição do local e o bloqueio de R$ 12,2 milhões em bens da empresa responsável. Técnicos identificaram problemas graves, como trincas em estruturas que armazenam chorume.



Um plano emergencial, aprovado pelo subsecretário de licenciamento de Goiás inclui ações para desviar o córrego Santa Bárbara e tratar o lixo contaminado. A área do lixão, situada em uma área de proteção ambiental, continua sob investigação.



