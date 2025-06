Mulher ameaça técnico de internet com facão em Cidade Ocidental (GO)

Durante uma manutenção em Cidade Ocidental (GO), um técnico de internet foi ameaçado por uma mulher armada com um facão. Ela acusou o trabalhador de interrupção no serviço de internet. A situação foi filmada pelo trabalhador, que se abrigou em um lote vizinho. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás.



