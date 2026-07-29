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R7 Brasília

Mulher cobra entrega de móveis planejados no DF e relata que filhos dormem no chão

Situação ficou ainda mais preocupante depois que um dos filhos foi picado por um escorpião enquanto dormia

Balanço Geral DF|Do R7

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Uma moradora do Riacho Fundo II, no Distrito Federal, afirma ter contratado um marceneiro, pago pelos móveis planejados da casa, mas que, oito meses após o prazo combinado para a entrega, ainda não recebeu os produtos.

Enquanto aguarda a conclusão do serviço, Bruna Moraes conta que ela e os quatro filhos estão dormindo no chão..

Segundo a vítima, a situação ficou ainda mais preocupante depois que um dos filhos foi picado por um escorpião enquanto dormia. A família pede uma solução para o problema e aguarda uma resposta do profissional contratado.

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