Mulher cobra entrega de móveis planejados no DF e relata que filhos dormem no chão
Situação ficou ainda mais preocupante depois que um dos filhos foi picado por um escorpião enquanto dormia
Uma moradora do Riacho Fundo II, no Distrito Federal, afirma ter contratado um marceneiro, pago pelos móveis planejados da casa, mas que, oito meses após o prazo combinado para a entrega, ainda não recebeu os produtos.
Enquanto aguarda a conclusão do serviço, Bruna Moraes conta que ela e os quatro filhos estão dormindo no chão..
Segundo a vítima, a situação ficou ainda mais preocupante depois que um dos filhos foi picado por um escorpião enquanto dormia. A família pede uma solução para o problema e aguarda uma resposta do profissional contratado.
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