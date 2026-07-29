Bora Correr: segunda edição da corrida é lançada no Distrito Federal

A RECORD Brasília e o Sicoob lançaram a segunda edição do Bora Correr no Distrito Federal. O evento reuniu o time da cooperativa, parceiros e convidados para apresentar as novidades da prova e dar início ao calendário de ações da corrida.



A prova será realizada em 12 de setembro, às 17h30, no Eixo Monumental, e as inscrições já estão abertas. Após a primeira edição, em 2025, a corrida retorna em 2026 com a proposta de ampliar a experiência dos participantes.



Com o selo Bora Correr, da RECORD Brasília, a iniciativa reforça o incentivo à prática esportiva, à saúde e à qualidade de vida. A organização espera reunir 1.500 inscritos nesta edição. As inscrições podem ser feitas pelo site da Sicoob.