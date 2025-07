Mulher é filmada discutindo com policiais durante blitz na Ponte JK, em Brasília

Durante uma blitz da Polícia Militar na Ponte JK, em Brasília, uma mulher foi filmada discutindo com os policiais após recusar a fazer o teste do bafômetro. Ela estava com uma criança no carro no momento.



O tumulto foi acalmado após a chegada do marido, quando a mulher pediu desculpas aos policiais. Outro caso recente envolveu um motorista na mesma situação, que descontente com as multas, destruiu seu próprio carro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!