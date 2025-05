Mulher é morta a facadas em Ceilândia (DF) na frente dos filhos

Em Ceilândia, no Distrito Federal, Liliane Cristina Silva de Carvalho, de 33 anos, foi morta a facadas em sua casa na QNP 24-28. O crime ocorreu pela manhã, diante dos três filhos da vítima. Um dos filhos, de 11 anos, foi ferido levemente na testa. Rafael Moreira, suspeito do crime e ex-companheiro de Liliane, se entregou à polícia após o ocorrido. Este ano, 13 feminicídios foram registrados no Distrito Federal, e todos os suspeitos foram presos.



