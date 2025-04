Mulher em situação de rua é agredida no Sudoeste (DF) pelo companheiro

Uma mulher em situação de rua foi agredida pelo companheiro no Sudoeste (DF). O homem de 28 anos foi detido pela Polícia Militar com a ajuda de moradores e foi autuado por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha.



A vítima de 35 anos foi levada ao Hospital de Base pelo Samu após desmaiar. Dados indicam um aumento nos casos de violência contra mulheres no DF. A Secretaria de Segurança Pública destaca ações para enfrentar essa questão e disponibiliza canais para denúncias.



