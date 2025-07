Mulher esfaqueada no Aeroporto de Brasília se recupera e suspeito é preso

No Aeroporto Internacional de Brasília , uma mulher de 44 anos foi esfaqueada por Alessandro Spaniol na madrugada da última terça-feira (22). O incidente, registrado por câmeras de segurança, começou próximo ao elevador e estendeu-se até uma loja no mezanino.



A vítima sofreu múltiplos golpes e recebeu socorro imediato no local, antes de ser levada para a UPA do Núcleo Bandeirante e depois transferida para o Hospital de Base.



Alessandro, que já tinha um histórico de violência contra a mesma vítima, fugiu, mas foi preso pela Polícia Civil posteriormente. O caso destaca a recorrência de agressões e as medidas protetivas já existentes contra o suspeito.



