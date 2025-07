Mulher tem trailer furtado em Samambaia (DF) e fica com prejuízo de R$ 7,5 mil

Uma mulher teve o trailer furtado na madrugada dessa terça-feira (15), em Samambaia (DF), ficando com um prejuízo de R$ 7,5 mil. Ela havia deixado o veículo estacionado para trabalhar com a venda de alimentos. Câmeras registraram a ação dos criminosos, que chegaram em uma caminhonete e levaram o trailer.



A vítima, que economizou por anos para adquirir o trailer, relatou desespero e pediu ajuda da polícia e da comunidade local. A Polícia Militar analisou as imagens e sugeriu medidas preventivas. Vítima também destacou a dificuldade de recuperar o transporte devido à possibilidade de o veículo ser repintado e vendido.



