Mulher vítima de feminicídio na Fercal (DF) será enterrada nesta segunda

Uma mulher que foi encontrada morta em casa na Fercal (DF) no final de semana será enterrada nesta segunda-feira (31). O marido de Dayane Barbosa Carvalho, de 35 anos, é apontado como autor do crime. O corpo dele também foi encontrado em uma mata horas depois e para a polícia, o homem matou a mulher e depois tirou a própria vida.



Eles estavam juntos há cerca de 15 anos e tinham dois filhos em comum, além de um adolescente de um relacionamento anterior de Dayane. A relação já apresentava problemas há quatro anos, com relatos de ciúmes e comportamento abusivo por parte de Jovercino Antonio de Oliveira.



Vizinhos reportaram frequentes brigas e pedidos de socorro. A perícia ainda investiga as causas da morte de Daiane, que tinha ferimentos no rosto. A cunhada da vítima destacou os sonhos e a dedicação de Dayane à sua arte e ao desejo de melhorar sua vida e dos filhos.



