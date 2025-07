“Narrativa muito bem amarrada”, diz vítima de golpe contra produtores rurais no DF

Mãe e filha foram presas após aplicarem golpes em produtores rurais no Distrito Federal. O prejuízo totaliza cerca de R$ 570 mil. A polícia identificou pelo menos oito vítimas da dupla. "Ela tem uma narrativa muito bem amarrada", comentou uma vítima.



As suspeitas prometiam investimentos em propriedades rurais e cobravam taxas referentes a impostos fictícios. Ambas já tinham passagens pela polícia por crimes semelhantes. A investigação durou seis meses antes das prisões na última quinta-feira (17).



