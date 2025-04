Novas creches e kits escolares impulsionam educação em Águas Lindas de Goiás

A cidade de Águas Lindas de Goiás inaugurou a creche Jardim Brasília , ampliando a educação infantil com mais 100 vagas para crianças. Fábio Gonçalves, secretário municipal de educação, destacou que já foram distribuídos 25 mil kits escolares e 50 mil conjuntos de uniformes na rede municipal.



Recentemente, a creche Pôr do Sol também foi inaugurada, e outra, no Jardim Paraíso, será entregue em breve. Essa iniciativa busca fortalecer a educação local e oferecer um ambiente seguro e acolhedor para as crianças.



