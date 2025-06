Novas regras para áreas de lazer em Águas Claras (DF) geram polêmica

As recentes regras publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal determinam que quadras esportivas e pistas de skate em Águas Claras (DF) só poderão ser utilizadas das 7h às 22h. Além disso, a entrada de animais nesses espaços está proibida. Essas mudanças foram implementadas após reclamações de moradores sobre barulho durante a noite e a madrugada.



Uma moradora apoiou a medida, afirmando que "22h está bom" para garantir o descanso dos moradores. Por outro lado, um jovem que trabalha durante o dia e joga bola à noite, lamentou a mudança. A fiscalização será realizada pela administração regional, DF Legal, Ibram e a Polícia Militar.



A medida busca equilibrar o uso dos espaços públicos e o descanso dos moradores, mas não agradou todos. Outra residente destacou a proibição de animais, frisando a ausência de perturbação dos pets durante o dia. A comunidade ainda lembra de projetos como "Esporte à Meia-Noite", que proporcionavam atividades seguras e afastavam jovens de problemas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!