Novo Centro de Referência da Mulher é inaugurado no Recanto das Emas (DF)

A comunidade do Recanto das Emas (DF) agora conta com um Centro de Referência para Mulheres, que oferece apoio a vítimas de violência. Este centro de portas abertas proporciona orientação sobre direitos e auxílios, como auxílio aluguel e apoio psicológico, sem necessidade de registro prévio em delegacias.



O governador Ibaneis Rocha anunciou a criação do passe livre para facilitar o acesso das mulheres aos centros de referência. Além disso, outras quatro casas semelhantes serão inauguradas na região, com uma nova unidade prevista para Planaltina.



