Novo desvio de trânsito será feito na EPIG para obras de construção de viadutos

A partir das 5h desta quinta-feira (5), a EPIG terá alterações no trânsito para a construção de dois novos viadutos. Isso inclui a mudança da faixa reversa, que agora se iniciará em frente à sede da Polícia Civil. Uma nova pista exclusiva para ônibus foi construída no canteiro central.



Além disso, uma parada de ônibus será deslocada 50 metros em direção ao Eixo Monumental. As obras visam melhorar o fluxo, eliminando semáforos e beneficiando motoristas que utilizam a EPTG.



