Número de chamados para resgate de animais silvestres cresce no DF

O número de chamados para resgate de animais silvestres no Distrito Federal entre janeiro e agosto deste ano já é maior que o total registrado no ano anterior. Foram cerca de 1.042 resgates realizados pelo Batalhão Ambiental. Segundo o aspirante Pedro Henrique, os animais silvestres são nativos da fauna local, enquanto os exóticos vêm de outras regiões.



A presença desses animais nas áreas urbanas pode ser atribuída à extensa área de proteção ambiental do Planalto Central e ao aumento das queimadas durante a seca. Ele destaca que durante as queimadas, os animais fogem para áreas urbanas, buscando abrigo. É recomendado que as pessoas não tentem capturar os animais e acionem as autoridades competentes.



