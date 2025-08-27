Logo R7.com
Número de chamados para resgate de animais silvestres cresce no DF

Foram cerca de 1.042 resgates realizados pelo Batalhão Ambiental, número maior que comparado ao ano anterior

Balanço Geral DF|Do R7

O número de chamados para resgate de animais silvestres no Distrito Federal entre janeiro e agosto deste ano já é maior que o total registrado no ano anterior. Foram cerca de 1.042 resgates realizados pelo Batalhão Ambiental. Segundo o aspirante Pedro Henrique, os animais silvestres são nativos da fauna local, enquanto os exóticos vêm de outras regiões.

A presença desses animais nas áreas urbanas pode ser atribuída à extensa área de proteção ambiental do Planalto Central e ao aumento das queimadas durante a seca. Ele destaca que durante as queimadas, os animais fogem para áreas urbanas, buscando abrigo. É recomendado que as pessoas não tentem capturar os animais e acionem as autoridades competentes.

