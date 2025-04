Obra da Caesb em Vicente Pires (DF) altera trânsito por 60 dias

Motoristas que acessam Vicente Pires (DF) pela marginal da EPGP devem se preparar para alterações no trânsito devido a uma obra da Caesb. O trecho ficará bloqueado por pelo menos 60 dias para a instalação de uma adutora que conectará dois sistemas hídricos do Distrito Federal.



A partir de 5 de abril, os motoristas deverão utilizar um desvio que será implementado nas proximidades do viaduto Israel Pinheiro. A obra é importante para garantir a segurança hídrica da capital.



