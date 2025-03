Obras de revitalização em Taguatinga (DF) avançam e comerciantes sentem melhorias

As obras de revitalização da Avenida Helio Prates, em Taguatinga (DF) visam beneficiar cerca de 60 mil veículos que transitam pela via diariamente. O trabalho inclui fresagem, recapeamento entre o Taguacenter e o Shopping JK, além de tapa-buracos.



As intervenções ocorrem das 22h às 5h para minimizar impactos no tráfego. A Secretaria de Obras também realizará a sinalização horizontal ao longo do trecho revitalizado. Um comerciante da região destacou que as obras durante a noite reduziram o congestionamento. "Mesmo sem terminar, já melhorou bastante", afirma.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!