Obras na EPNB, no DF, provocam mudanças no trânsito neste fim de semana

Obras de recuperação do asfalto na EPNB (Estrada Parque Núcleo Bandeirante), no Distrito Federal, causam mudanças no trânsito. O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informou que a intervenção ocorrerá em um trecho de quatro quilômetros, incluindo o balão do Riacho Fundo, entre as passarelas.



A aplicação do novo revestimento será realizada entre 4h e 12h, neste sábado (19) e domingo (20). Durante esse período, duas faixas ficarão interditadas, mas parte da via permanecerá liberada para o tráfego de veículos. Motoristas devem redobrar a atenção e seguir a sinalização para evitar transtornos.



