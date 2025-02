Obras viárias para o Centro Administrativo de Taguatinga começam em abril

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou que as obras viárias para o Centro Administrativo de Taguatinga, conhecido como Centrad, devem começar em abril. O projeto inclui a construção de dois viadutos para conectar melhor a região e facilitar o tráfego. As melhorias visam desonerar o centro de Taguatinga e permitir a ocupação efetiva dos 16 prédios do complexo, embora os detalhes sobre quais órgãos serão alocados ainda não tenham sido divulgados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!