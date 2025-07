Ônibus escolar capota em Planaltina (DF) e crianças são resgatadas por bombeiros

Um ônibus de transporte escolar capotou na DF-355, em Planaltina. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Distrito Federal estavam no local realizando o resgate das vítimas. Inicialmente, foi informado que apenas o condutor estava no veículo, mas novas informações indicam a presença de crianças.



A suspeita é que o motorista tenha passado mal, resultando no acidente. As crianças foram retiradas do ônibus e estão em segurança. A pista está fechada para atendimento, e não há detalhes sobre a gravidade dos ferimentos até o momento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!