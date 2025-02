Operação combate esquema de empresas de fachada no setor de recicláveis

Policiais da delegacia de repressão aos crimes tributários e servidores da Receita do DF realizaram uma operação contra uma quadrilha suspeita de sonegar impostos. O grupo utilizava empresas de fachada na venda de metais e materiais recicláveis para evitar o pagamento de impostos. Foram cumpridos 28 mandados judiciais de busca, apreensão e sequestro de bens. A quadrilha atuava há pelo menos 10 anos, deixando de pagar cerca de R$ 101 milhões em impostos. A polícia suspeita da participação de contadores no esquema, e os envolvidos podem pegar até 30 anos de prisão.



