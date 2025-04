Operação da Polícia Civil apreende armas irregulares e drogas em Ceilândia (DF)

A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão em Ceilândia (DF) e encontrou duas armas, uma com numeração raspada e outra identificada como produto de furto. Também foram apreendidas balanças de precisão, munições e materiais relacionados ao tráfico. O morador do imóvel foi preso em flagrante. O caso foi registrado pela Coordenação de Repressão às Drogas.



