Operação desarticula quadrilhas responsável pelo tráfico de drogas no DF

A Polícia Civil desmantelou dois esquemas de tráfico de drogas em Samambaia e Ceilândia, no Distrito Federal. Em Samambaia, seis pessoas foram presas e cinco mandados de busca foram cumpridos. A quadrilha utilizava redes sociais para comercializar drogas e ostentava riqueza online.



Na casa do líder, a polícia encontrou drogas, dinheiro e celulares. Em Ceilândia, após denúncia anônima, duas pessoas foram presas. Durante a operação, a polícia apreendeu maconha, crack, cocaína, munições e quase R$ 20 mil. Os acusados podem enfrentar penas de 5 a 15 anos. Um dos presos já tinha antecedentes por tráfico.



